Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre Eskipazar istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Yılmaz Şahin idaresindeki 34 PH 3585 plakalı otomobilin motoru Çayköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü Şahin otomobilden inerken alevler aracı sarmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından motor bölümünü saran alevler kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.