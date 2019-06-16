Sınava Cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler

Karabük'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS ikinci oturumuna son anda koşarak gelen bazı adaylar Cezaevi ring aracı ve polis otosuyla sınava yetişti.

Türkiye genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci etabı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te olan sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber adaylar sınava dakikalar kala koşarak Karabük Üniversitesi yerleşkesine geldi. Sınava girecek adaylar üniversite girişinde konuşlanan Karabük Belediyesine ait otobüslerle sınavlara girecekleri okullara taşındı.

Ring aracı ve polis otosu yetiştirdi

Sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak Karabük Üniversitesi girişine gelen erkek ve bayan bir aday, Karabük T Tipi Kapalı cezaevinden sınava mahkum getiren cezaevi ring aracına binerek yetişti. Diğer yandan sınavın başlamasına 2 dakika kala bir polis aracıda 3 adayı sınava yetiştirdi.