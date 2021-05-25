Sır gibi ortadan kayboldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan şahıs için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaören köyünde ikamet eden Hüseyin Zeren (30 çalıştığı tavuk çiftliğe gitmek için evinden ayrıldı. Zeren'in Doğancılar mevkiinde bulunan çiftliğe gitmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine arkadaşları ve yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD ekibinin de bilgilendirilmesi üzerine bölgede Zeren için arama çalışması başlatıldı.