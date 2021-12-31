İhlas Haber Ajansı

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Sis bulutları altındaki Karabük Üniversitesi eşsiz görüntüler oluşturdu

Karabük’te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini sıfıra indirirken, şehir ise adeta kayboldu.

Karabük'te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini sıfıra indirirken, şehir ise adeta kayboldu. Karabük Üniversitesi yerleşkesi ise sis ile birlikte eşsiz bir manzara sundu.


Sabah saatlerinde etkili olan ve yer yer görüş mesafesini sıfıra indiren sis, güneşinde yüzünü göstermesiyle birlikte eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Drone ile havadan görüntülenen sis, özellikle Üniversite kampüs yerleşkesinde keyif veren görüntüler oluşturdu. Yerleşke içinde sis bulutları arasında sadece bazı binaların çatıları cami minarelerinin gözükmesi dikkat çekti.

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