Sivrisinekle mücadele konusunda eğitim verildi

Karabük Belediyesi ev sahipliğinde, belediyeciliğin önemli çalışma konularından biri olan vektörlerle mücadele kapsamında, sivrisinekler ile bulaşan hastalıklar, doğa ve çevre ile dost bakteri kökenli

biyolojik larvasitlerle sivrisinek mücadelesi konusunda kapsamlı bir eğitim düzenledi.

Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikâh ve Konferans Salonunda İstanbul'dan gelen biyologlar tarafından verilen eğitime Karabük Belediyesi'nin yanı sıra Karabük İl Tarım Müdürlüğü, Bolu, Bartın ve Kastamonu belediyelerinin vektörlerle mücadele ekipleri de katıldı.

Eğitimde havaya ya da suya atılan kimyasalların insanlara, çevreye, hayvanlara ve diğer faydalı canlılara zarar verdiği için sivrisinek mücadelesinde tercih edilmemeleri gerektiği ifade edildi. Karabük Belediyesi'nin uzun yıllardır Simulium türü sineklere karşı izlediği bakteri kökenli biyolojik larvasitler ile mücadele yönteminin, sivrisinek kontrol programında kullanılması ve diğer belediyelere de örnek teşkil etmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Bakteri kökenli biyolojik larvasitler ile gerçekleştirilen sivrisinek mücadelesinin insan sağlığı ve çevre ile dost uygulamalara imkân tanırken sivrisinek problemini kontrol altına almak için de en etkili yöntemlerden biri olduğu belirtildi.

Eğitim katılımcılara verilen sertifikanın ardından sona erdi.