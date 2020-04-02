İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şizofren hastası oğlu tarafından öldürülen anne defnedildi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde oğlu tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde oğlu tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi.


Dün ilçeye bağlı Nodullar köyü İyioğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Satıa E. (78), şizofreni hastası oğlu Mehmet İ. tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülmüştü. Hastane morgundan alınan 78 yaşındaki kadının cenazesi köyüne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Satıa E.'nin cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.