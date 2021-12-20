İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu

Karabük’te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen şahsın yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen şahsın yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde bulunan Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa K., sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Benzin aniden parlarken, Murat K. ile yanında bulunan yeğeni Berat K. (11) yanmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde parlama ile çocuğun son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.