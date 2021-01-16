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Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler

Karabük’ün Eflani ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanları unutulmadı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanları unutulmadı.



Eflani ilçesinde bir esnaf hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek arayan güvercinleri yem atarak besledi. Kar yağışı ile havaların soğuması ve sokaklarda kimse kalmadığı için hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Belirli saatler arasında çalışmalarına müsaade edilen esnaflar iş yerlerinin önlerine mama bırakırken, güvercinleri de yemlediler.

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