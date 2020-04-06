Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge doğrultusunda korona virüsü salgınından dolayı sosyal izolasyonun sağlanması çalışmaları sebebiyle, yiyecek bulmada zorlanacak sokak hayvanları için çalışma başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ortaklığında sokak hayvanlarının barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için kuru mama, yem ve su bırakıldı.