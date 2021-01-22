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Sosyal medyada terör propagandası yapan 1 şüpheli yakalandı

Karabük’te sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Karabük'te sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri H.E isimli şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütüne yönelik propaganda yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İncelemelerde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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