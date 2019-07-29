Soykan, “300 milyon TL'lik yatırımlar büyüme odaklı stratejimize verdiği desteği gösteriyor”

Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Demir Çelik Sektörü olarak zor bir zamandan geçmelerine rağmen yaklaşık 300 milyon TL tutarındaki yatırımlarla yönetim kurulunun büyüme odaklı stratejilerine verdiği desteği gösterdiklerini belirtti.

KARDEMİR kapasite artışı sağlayacak olan dört yatırımda montaj çalışmaları devam ediyor. Haziran ayında 4. Yüksek Fırınını yenileyen KARDEMİR, çelikhanesinde ise 2 numaralı konverter, kireç fabrikası ve sürekli döküm tesislerinde kapasite artırımına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Yatırımların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Ekim ayında tüm yatırımların realize olmasını beklediklerini söyledi. Yatırımlardaki son durum ile ilgili bilgiler veren Soykan “Bilindiği gibi şirketimizin çelik üretim kapasiteni ilk etapta 2,9 Milyon tona ulaştıracak bir dizi yatırımı başlattık. Bu yatırımlardan Çelikhane 4. Sürekli Döküm Makinamızda inşaat işleri büyük oranda tamamlandı ve mekanik montaj işleri devam ediyor. 90 ton kapasiteli 2 numaralı Konverter kapasitesinin 120 tona çıkarılmasına yönelik demontaj ve inşaat işleri tamamlandı ve konverter montajına başlandı. 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikamızın demontajı yapılarak 425 tonluk yeni kireç fabrikasının montajına başlandı. Kireç fabrikamızda montaj seviyesi yüzde 65 oranına ulaşmış durumda. 4 Yüksek fırınımızdaki yenileme çalışmaları da planlandığı şekilde devam ediyor. Burada en önemli işlerden biri olan zırh değişimi tamamlanmış durumda. Şu anda fırın soğutma plakalarının montajına başlandı. Dökümhane refrakter işleri ile gaz temizleme işlerinin de 10 gün içerisinde bitirilmesini bekliyoruz. Eylül ayı sonunda fırın yeniden ateşlenmeye uygun hale gelecektir” dedi.

KARDEMİR'in 2,9 Milyon ton kapasiteye ulaşmasıyla birlikte bölge sanayicisinin ihtiyacı olan kütük tedarikinin daha da artacağına dikkat çeken Genel Müdür Soykan, böylelikle KARDEMİR'in bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti.

Entegre demir çelik fabrikalarında kapasite artışlarının tüm üretim proseslerinde ek yatırımlar gerektirdiğini ifade eden Soykan, “Halen devam eden yatırımlar, ana üretim süreçleriyle alakalıdır. Buna bağlı olarak su sistemlerinden, enerji altyapısına, iç ve dış lojistikten tüm yönetim sistemlerine kadar bütün süreçleri artan kapasitelere uygun hale getirmeniz gerekmektedir. KARDEMİR'de de şu anda tüm ekiplerimiz buna odaklanmış durumda. Demir Çelik Sektörü olarak zor bir zamandan geçilirken yaklaşık 300 milyon TL tutarındaki bu yatırımlar, Yönetim Kurulumuzun büyüme odaklı stratejimize verdiği desteği gösteriyor. Hem üretim kapasitelerimizi artırmaya, hem de katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Karabük'ün de, ülkemizden buna ihtiyacı var. Zaman ise bizim için en büyük sermaye ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirerek bu yatırımları KARDEMİR'e ve ülkemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.