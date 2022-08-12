Sözen: “Az parayla büyük işler yapmak zorundayız”

İl Özel İdareye bağlı Cumayanı taş ocağında kurulu tamamlanan sabit konkasör'ün açılışı yapıldı. Törene, Vali Fuat Gürel, Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Garip Gümüş,İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen,İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun,kurum müdürleri,siyasi parti temsilcileri,muhtarlar ve ilçe kaymakamları katıldı.

“Az Parayla Büyük İşler Yapmak Zorundayız”

Açılışta konuşan İl Genel Meclis Başkanı Sözen, “Bölgemize uzun yıllar hizmet edecek büyük ve stratejik bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aslında anlatmaya gerek yok, tesisimizi görüyorsunuz desek yeridir. Bildiğiniz üzere bizler yerel yönetimler olarak sınırlı kaynaklarla, sınırsız talepleri yerine getirmek zorundayız. Onun için az parayla çok ve büyük işler yapmak zorundayız. Bu tesisin kurulmasıyla birlikte artık malzeme alımına son veriyoruz. Biz gelen ödeneklerin ve ayrılan bütçelerin büyük bir kısmıyla malzeme alımı gerçekleştiriyorduk. Artık kendi malzememizi kurmuş olduğumuz devasa tesisle üreteceğiz” dedi.

“Senede 1 Milyon Ton Üretim Kapasiteli”

Sözen, ihtiyaçları olan malzemenin yıllık 400 bin ton olduğunu kurdukları tesisin ise yıllık 1 milyon ton kapasiteli olduğunu da anlatarak, “ 400 bin ton ihtiyaç duyulan malzeme varken 1 milyon tonluk malzeme üreten tesisin izahını yapacak olursak; bu tesis sadece il özel idaresi ve köylere hizmet etmiyecek. Belediyelere, Devlet Su İşlerine, Karayollarına, bölgede hizmet veren yatırımcı kuruluşların tamamına tesisimiz açıktır. Burada üreteceğimiz 5 kalem malzemeyi alım yapma imkanları olacaktır.

Akarsu ve dere yataklarındaki düşüşler nedeniyle DSİ'nin almış olduğu karar nedeniyle kum ocakları kapatılıyor. Biz burada aynı zamanda kum üretmiş olacağız. Böylece muhtarlarımızın, köylerimizin, şahıs ve firmaların ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Sıva kumuna kadar üretimimiz mevcut olacaktır.

İl Özel idaremiz artık kamu anlayışıyla değil de, bir özel sektör zihniyetiyle çalışmalarını yürütüyor.2019 yılında kurmuş olduğumuz asfalt plentini kendi personelimizle işletiyor olmamız bunun bir kanıtı niteliğindedir. Bu tesisi de özel sektör zihniyetiyle çalıştırmış olacağız. Mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışan personellerimize teşekkür ediyorum. Çünkü onlarda bir kamu kurumu gibi değilde, özel sektörde çalışıyoruz anlayışındalar. Tesisin kurulma aşamasındaki en büyük pay il genel meclisimizindir. Oy birliğiyle almış olduğumuz kararla 50-60 yıl ilimize hizmet edecek tesisi ilimize kazandırmış olduk. Ayrıca yer tespitiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Daha önce burayı Kardemir işletiyordu. Daha sonra ise özel firmalar burada üretim gerçekleştirdi. Buranın tahsisiyle ilgili üst üste görüşmelerimiz oldu. Bazı tıkanmalar meydana geldi. Burada aktif rol oynayan İl Başkanımız Av.İsmail Altınöz'e ve süreci hızlandırarak bu yıla yetiştirme konusunda özveri ve gayret gösteren Valimiz Fuat Gürel'e teşekkür ediyorum. Daha sonra iste Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz Özgür Bülbül ve Maden Mühendisi Orhan Nallı İle piyasa araştırmamız oldu ve bu gayretler sonucu ihale aşamasına geldik. Tahsis edilen ödeneklerle ilgilide milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Malzeme alımına vereceğimiz miktar bu yıl için 16 Milyon TL + KDV olmak üzere toplamda 20 Milyon TL olacaktı .Biz ise 10 Milyon 100 bin TL gibi bir rakama uzun yıllar hizmet edecek bu tesisi ilimize kazandırdık. Valimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Asfalt plentimizin kurulması, sabit

konkasörümüzün kurulması Valimizin döneminde gerçekleşti. Bizler aynı yöne bakan insanlarız,aynı duyguları paylaşan insanlarız” ifadelerine yer verdi.