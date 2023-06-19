Sözen taç ocağında incelemede bulundu

Agrega malzemesi ve 0-25 malzeme temin etmek üzere patlama gerçekleştirilen Cumayanı taş ocağında yapılan incelemenin ardından kısa bir açıklamada bulunan Başkan Sözen, "Sabit konkasörümüz asfalt öncesi alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme üretime devam ediyor. Haziran ayı içerisinde toplamda 14 bin 500 ton malzeme üretimi gerçekleştirildi. Çalışmalarımızda kendi kaynağımızı kullanıyor olmamızın avantajı olarak köylerimize daha fazla hizmet götürme imkanı buluyoruz. Bölgemizin en yüksek kapasiteli asfalt plenti ve plentimizi üretilen malzeme ile besleyen sabit konkasörümüz ile köy yollarımızı daha güvenli ve konforlu bir hale getireceğiz. Mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun ve özveriyle çalışan personellerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.