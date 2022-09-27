Sözen Yenice'deki çalışmaları yerinde inceledi

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlçeye bağlı Bağbaşı Köyü'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen ve Asfalt Formeni Ali Coşkun'dan bilgi alan Başkan Sözen'e, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş, İl Genel Meclis Üyeleri Recep Tetik ve Murat Karagül eşlik etti.

Sözen incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu yolumuzun tamamlanmasıyla beraber Yenice İlçemizde programlanan 24.2 Km'lik yolumuzu hizmete açmış olacağız. Yapılacak ek programlarla Yenice ilçemize geri dönerek eksik kaldığımız yerlerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.