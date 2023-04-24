Spor kulüpleri patent kurnazlığına tepki gösterdi

Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel'in Karabük'te yer alan üç spor kulübünün patentini alması dördüncü kulübün de almak üzere olması üzerine Karabük'te spor kulüpleri başkanları ortak basın açıklaması yaptı.

Metin Türker Tesisleri'nde Karabük İdman Yurdu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ortak basın açıklamasında patent kurnazlığı yaptığı gerekçesi ile Mehmet Yüksel kınanırken Türk Patent sistemine de eleştiri yapıldı. Karabük İdman Yurdu As Başkanı Recep Aydın, Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel ile mahkemelik olduklarını belirterek, “Geçen sene Karabük 1. Amatör Ligi'nde şampiyon olup Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıktıktan sonra Karabük İdman Yurdu olarak ismimizi değiştirmiştik. Değiştirmemizin ardından Türk Patent kurumuna marka ve tescil için başvuru yaptık. Çünkü şehrimizi BAL Ligi'nde temsil edeceğiz. Hedefimiz öncelikli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig'e yükselmekti ve sonrasında ne yapılması gerekiyorsa yapmak niyetindeydik. Başvuru yaptığımızda gördük ki bizden önce aynı gün 9 Mayıs 2022 tarihinde bir arkadaşımız daha patent başvurusu yapmış. Biz zannediyoruz ki bu sadece bizim başımıza geldi. Biz yapmamız gerekeni yaparak itirazımızı yaptık. Bu işler Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'nde görülüyormuş. Avukatımızla görüşmemizi yapmamızın ardından kendisi ile şuan mahkemeliğiz” dedi.

Aydın, bu spor kulüplerinin patenti alan kişinin Mehmet Yüksel olduğunu öğrenince şaşırdıklarını dile getirerek, “Kim bu arkadaşımız diye sorarsanız, Kardemir Karabükspor'un bu hallere düşmesinde kulüp başkanlığı yapan Mehmet Yüksel. Kulüp başkanımız Adem Aydım'ın Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Karabük'teki kulüp başkanları ile görüşmesinden ortaya çıkan sonuçta Eflanispor, Karabük 1937 Spor Kulübü ve Safranboluspor'un patentini alan kişinin Mehmet Yüksel olduğu ortaya çıkıyor. Tabii ki şaşırdık. Güler misin ağlar mısın? Şeytanın aklına gelmeyecek bir plan” açıklamasını yaptı.

Karabük Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı İhsan Çevik, destek vurgusu yaparak, “Ben ASKF Başkanı olarak arkadaşlarımın, kulüplerin her zaman maddi ve manevi olarak arkasındayım. Her zaman en büyük destekçisi olduğumu bildiriyorum” şeklinde konuştu.

Eflanispor Kulüp Başkanı İrfan Topçu, patent kurumlarının da suçlu olduğunu vurgulayarak “Bu olayın gerçekleşmesinde patent kurumunun da en az Mehmet Yüksel kadar suçlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mehmet Yüksel patent aldığı hiçbir takımının üyesi dahi değildir. Üye bile olmadığın bir yerin kuruluş tarihiyle logosuyla başvurup imtiyaz hakkını alıyorsun. Yüksel'e Eflanispor'un verecek bir kuruşu bile yoktur” açıklamasını yaptı.

Safranboluspor Kulüp Başkanı Serdar Aydın, Karabük'te futbola verilen emeği yedirmeyeceklerini belirterek, “Bu bir uyanıklık değil bir emek hırsızlığıdır. Biz kulüp başkanları olarak buradayız. Bugün bize yapılan yarın diğer kulüplerimize yapılacaktır. Böyle insanlara bu emeğimizi, bu başarımızı yedirmeyeceğiz. Herkes haddini bilecek. Bu tarz basit oyunlarla bizi yıpratamayacaklar. Gerekli işlemleri yapacağız” dedi.

Toplantıya Karabük İdman Yurdu, Eflanispor, Safranboluspor, 5000 Evler Spor Kulübü, Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri de katıldı. Karabük İdman Yurdu As Başkanı Recep Aydın katılan herkese teşekkür ederek tüm kulüplere başarılar diledi.