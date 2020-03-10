Spor kulüplerine tebrik belgeleri verildi

Karabük'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına amatör spor kulüplerine verilmek üzere hazırlanan tebrik belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce verilmeye başlandı.

Tebrik belgesini ilk olarak Karabük Gençlik Spor Kulübü Başkanı Lokman Mollaoğulları, 5000 Evler Spor Kulübü Başkanı Metin Güney, Olimpiyat Spor Kulübü Başkanı Şerife Ateş, 100. Yıl Soğuksu Spor Kulübü adına kulüp yöneticisi Rasim Cebeci, Akademi Spor Kulübü adına kulüp yöneticisi Onur Çelebi ve Atatürk Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü adına kulüp yöneticisi Gökhan Berat, Şato Bilardo Gençlik ve Spor Kulübü adına kulüp yöneticisi Sadık Küçükzoroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'den aldı.

İl Müdürü Çetin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, amatör spor kulüplerine büyük önem verdiğini belirterek, "Karabük'te amatör spor kulübü sayısı geçmiş yıllara göre artış göstermekte. Amatör spor kulüplerimiz sporun tabana yayılmasında önemli bir rol üstleniyor. Vatandaşlarımızın amatör spor kulüpleri sayesinde, spora ilgileri ve destekleri devam ediyor. Çetin, Amatör kulüplere verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecektir" dedi.

Çetin, hizmetlerinden ve değerli katkılarından dolayı federasyon, kulüp başkanları, il temsilcileri ve kulüp yöneticilerine teşekkür ederek tebrik belgesini takdim etti.