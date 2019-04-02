Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada gelişen Adanaspor atağında Digao sağ kanattan içeriye gönderdiği ortasında arka direkte müsait durumdaki Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Turgut Doman, Ahmet Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli
Kardemir Karabükspor: Furkan, Arda Belen, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Oğuz Eken (Melih Berat Aslan dk. 60), Cihan Aydın, Berk, Emre Eser, Toykan Topuz, Ahmet Karadayı (Batuhan dk. 73)
Yedekler: Ferhat, Oğuzhan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz, Fatih Kızılay, Arif Bostancı
Teknik Direktör: İlhan Özer
Adanaspor: İrfan Can, Veli, Onur, Digao, Özkan, Abdulkadir, Furkan, Gökhan (Feczesin dk. 55), Bagayoko Bumba (Ahmet dk. 77), Kone (Eren dk. 88 ?)
Yedekler: İhsan, Anıl, Goran, Doğanay
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Gol: Kone (dk. 10) (Adanaspor)