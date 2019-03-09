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Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - AFJET Afyonspor: 4

Spor Toto 1.

Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği AFJET Afyonspor'a 4-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


4. dakikada Hüseyin'in rakibine yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Bajram Ajeti kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1


20. dakikada Aykut Uluç'un soldan ortasında ters vuruş yapan Berkay topu kendi kalesine yolladı. 0-2


54. dakikada ceza sahasına giren Nazmi Doğancı'nın vuruşunda top kaleci Ferhat'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-3


59. dakikada Karabükspor'un atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Berk yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


83. dakikada Arif'in rakibine yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bajram Ajeti kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 0-4



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Erkan Özdamar, Baran Eraslan, Kemal Mavi


Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Oğuz Eken (Arif dk. 63), Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş (Berk dk. 71), Emre Eser, Toykan


Kopuz (Doğukan dk. 53), Batuhan Kurt


Yedekler: Furkan Kaçar, Abdullah Sezgin, Oğuzhan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz, Melih Berat Aslan


Teknik Direktör: Taner Öcal


AFJET Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Metin dk. 69), Bajram Ajeti, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Uğur Akdemir (Türker dk. 80 ?), İsmet Benli, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek (Musa dk. 63), Gökhan Kardeş


Yedekler: Ahmet Daş, Enes Ata, Onur Ramazan Toprak, Onurcan Güler, Musa Araz


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Bajram Ajeti (dk. 4 pen. ve 83 pen.), Berkay Yılmaz (dk. 20 k.k.), Nazmi Doğancı (dk. 55) (AFJET Afyonspor)


Sarı kartlar: Can Sıkılmaz, Berk Kervankıran, Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor), Mehmet Güven, Taşkın İlter, Bajram Ajeti (AFJET Afyonspor)

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