Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - AFJET Afyonspor: 4

Spor Toto 1.
Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği AFJET Afyonspor'a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Hüseyin'in rakibine yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Bajram Ajeti kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada Aykut Uluç'un soldan ortasında ters vuruş yapan Berkay topu kendi kalesine yolladı. 0-2
54. dakikada ceza sahasına giren Nazmi Doğancı'nın vuruşunda top kaleci Ferhat'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-3
59. dakikada Karabükspor'un atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Berk yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
83. dakikada Arif'in rakibine yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bajram Ajeti kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 0-4
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Baran Eraslan, Kemal Mavi
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Oğuz Eken (Arif dk. 63), Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş (Berk dk. 71), Emre Eser, Toykan
Kopuz (Doğukan dk. 53), Batuhan Kurt
Yedekler: Furkan Kaçar, Abdullah Sezgin, Oğuzhan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz, Melih Berat Aslan
Teknik Direktör: Taner Öcal
AFJET Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Metin dk. 69), Bajram Ajeti, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Uğur Akdemir (Türker dk. 80 ?), İsmet Benli, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek (Musa dk. 63), Gökhan Kardeş
Yedekler: Ahmet Daş, Enes Ata, Onur Ramazan Toprak, Onurcan Güler, Musa Araz
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Bajram Ajeti (dk. 4 pen. ve 83 pen.), Berkay Yılmaz (dk. 20 k.k.), Nazmi Doğancı (dk. 55) (AFJET Afyonspor)
Sarı kartlar: Can Sıkılmaz, Berk Kervankıran, Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor), Mehmet Güven, Taşkın İlter, Bajram Ajeti (AFJET Afyonspor)