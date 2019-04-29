İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Gençlerbirliğispor: 4

Spor Toto 1.

Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliğispor'a 4-0 mağlup oldu. Başkent temsilcisi ligin bitimine 3 hafta kala puanını 67'ye yükselterek, Denizlipsor ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.



Maçtan dakikalar


15. dakikada kazanılan korner atışından ceza sahasında boşta kalan topu kontrol eden Nadir Çiftçi'nin vuruşundan meşin yuvarlak kaleci Furkan'dan döndü.


18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Nadir'in kaleyi görür görmez çektiği şutunda kaleci Furkan topu çelmeyi başardı.


20. dakikada Nadir'in pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Yılmaz'ın plase vuruşunda


top ağlarla buluştu. 0-1


26. dakikada Paraiba'nın kafa ile gönderdiği topa iyi kontrol eden Deniz Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü.


31. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşunda Erdem Özgeç'in vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlarla buluştu. 0-2


60. dakikada Can Sıkılmaz'ın rakibi Rahmetullah'a ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.


63. dakikada penaltı atışını kullanan Nadir Çiftçi topu ağlara gönderdi. 0-3


86. dakikada Deniz Yılmaz'ın pasında topu iyi kontrol eden Mert Nobre, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Batuhan Gülmek, Mehmet Kağan Bingül, Oğuz Kaan Çalışır


Kardemir Karabükspor: Furkan, Fatih Kızılay (Ali Kemal dk. 73), Sezer Gündüz, Berkay Yılmaz (Batuhan Kurt dk. 64), Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Berk Kervankıran, Doğukan Toksöz, Cihan Aydın, Oğuz Eken (Toykan Topuz dk. 82 ?), Ahmet Karadayı


Yedekler: Halit, Emre Eser, Arif Bostancı


Teknik Direktör: İlhan Özer


Gençlerbirliğispor: Emrullah, Erdem Özgenç, Yıldırım Mert, Claro, Alper, Sessegnon (Rahmetullah dk. 46), Yasin, Berat, Paraiba (Halil İbrahim dk. 71), Nadir (Nobre dk. 79), Deniz Yılmaz


Yedekler: Hakan, Ahmet Oğuz, Barış Başdaş, Stancu,


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Deniz Yılmaz (dk. 20), Erdem Özgenç (dk. 31), Nadir Çiftçi (dk. 63 pen.), Nobre (dk. 86) (Gençlerbirliği)


Sarı Kart: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.