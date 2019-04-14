Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Giresunspor: 0

Lig'in 29. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-mavili ekip Altınordu ve İstanbulspor'un ardından üçüncü beraberliğini elde ederek 127 gün sonra puan aldı ve-1'den sıfıra yükseldi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Giresunspor atağında Berkan'ın içeriye gönderdiği ortasında Muhammet Reis'in kafa vuruşunda Furkan'ın tokatladığı topa Muhammet Reis yeniden vurdu, meşin yuvarlak bu kez direkten geri döndü.

17. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emre Eser'in ceza sahası içine gönderdiği ortasında topa gelişine vuran Batuhan'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

57. dakikada Tanase'nin ceza sahası dışından vuruşunda top diğerin yanından auta çıktı.

73. dakikada Tanase'nin ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Murat Altan

Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda Belen (Berk Kervankıran dk. 30), Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Cihan Aydın, Emre Eser, Doğukan Sabih, Batuhan (Oğuz Eken dk. 79), Arif Bostancı (Toykan dk. 74)

Yedekler: Furkan, Sezer Gündüz, Fatih Kızılay, Melih Berat

Teknik Direktör: İlhan Özer

Giresunspor: Kayacan, Berkan (Mehmet Taş dk. 46), Fogoinho, Hüsamettin, Çağlar, Tevfik (Emre dk. 16), Tanase, Landel, Muhammet Reis, Adama Ba, Dauda (Yasin dk. 68)

Yedekler: Anıl, Bahadır, Ozan Can, Volkan

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Sarı kartlar: Abdullah, Cihan, Ferhat (Karabükspor), Fogoinho, Hüsamettin (Giresunspor)