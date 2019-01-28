Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Hatayspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Caner'in ceza yayı çaprazından çektiği şutunda kaleci topa sahip oldu.
15. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mesut'un içeriye gönderdiği ortasında Caner Hüseyin'in gelişine vuruşundan top ağlarla buluştu. 0-1
75. dakikada penaltı kazanan Hatayspor'da topun başına geçen Diallo'nun vuruşunda Furkan gole izin vermedi.
84. dakika gelişen atakta Dmytro Korkishko'nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Yıldırım, Hüseyin Aylak
Kardemir Karabükspor: Furkan, Fatih, Ali Kemal (Abdullah dk. 67), Berkay, Can, Hüseyin (Arif dk. 61), Emre, Cihan, Batuhan (Berk dk. 85 ?) , Yusuf,
Yedekler: Ferhat, Sezer, Berk, Toykan, Melih
Teknik Direktör: Taner Öcal
Hatayspor: Akın, Soner Örnek, Murat, Sadi, Mesut, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Diallo, Selim Ilgaz (Dmytro Korkishko dk. 77) , Caner Hüseyin Bağ (Maiga dk. 90 ?) , Hamza Gür (Mirkan dk. 62)
Yedekler: Ömer, Yasin, Mehmet, Özgür Kazar,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Caner Hüseyin (dk. 15), Dmytro Korkishko (dk. 84) (Hatayspor)
Kırmızı kartlar: Cihan (dk. 48), Yusuf (dk. 74), Ahmet (dk. 85) (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Kubilay, Soner, Mirkan, Maiga (Hatayaspor)