İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 6

Spor Toto 1.

Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantepspor'a 6-1 mağlup oldu. Kırmızı-mavili ekip topladığı sıfır puan ile 1. lige veda ederken, Gazişehir Gaziantep ise play-off'u garantileyen taraf oldu.



Maçtan dakikalar


8. dakikada ara pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Erhan Çelenk topu ağlarla buluşturdu. 0-1


10. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz'un Arif'e yaptığı faul sonrası orta hakem penaltı noktasını gösterdi.


11. dakikada topun başına geçen Arif Bostancı köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1


13. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Poepon'ın röveşatasında topu ağlarla buluştu. 1-2


28. dakikada Erhan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortasında Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti. 1-3


55. dakikada Kenan'ın kullandığı korner atışından topa iyi yükselen Yalçın'ın vuruşunda kaleci Ferhat'tan dönen topu tamamlayan Segbefia'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-4


59. dakikada Gökhan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Kenan topu kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-5


75. dakikada gelişen atakta Del Valle'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Gökhan topu ağlara gönderdi. 1-6



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Hakan Karabalcık


Kardemir Karabükspor: Ferhat, Berk, Sezer Gündüz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Berk, Doğukan Toksöz, Cihan Aydın, Fatih Kızılay (Muhammed dk. 83), Oğuz Eken (Toykan dk. 63), Batuhan Kurt, Arif Bostancı (Tuğrul dk. 76)


Yedekler: Halit, Ali Kemal, Berkay


Teknik Direktör: İlhan Özer


Gazişehir Gaziantespor: Günay, Uğur, Oğuz Ceylan,Yalçın, Bjarnason, Gökhan, Mehmet Erdem, Oğulcan (Kenan dk. 46), Segbefia, Erhan (Del Valle dk. 61), Poepon (Moussa Sow dk. 65)


Yedekler: Nihat, Ahmet, Noguerira, Kerim


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Arif Bostancı (dk. 10 pen.) (Karabükspor), Erhan (dk. 8), Poepon (dk. 12), Uğur (dk. 27), Segbefia (dk. 55), Kenan (dk. 59), Gökhan (dk. 75) (Gazişehir)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.