Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 6

Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantepspor'a 6-1 mağlup oldu. Kırmızı-mavili ekip topladığı sıfır puan ile 1. lige veda ederken, Gazişehir Gaziantep ise play-off'u garantileyen taraf oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ara pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Erhan Çelenk topu ağlarla buluşturdu. 0-1

10. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz'un Arif'e yaptığı faul sonrası orta hakem penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada topun başına geçen Arif Bostancı köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1

13. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Poepon'ın röveşatasında topu ağlarla buluştu. 1-2

28. dakikada Erhan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortasında Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti. 1-3

55. dakikada Kenan'ın kullandığı korner atışından topa iyi yükselen Yalçın'ın vuruşunda kaleci Ferhat'tan dönen topu tamamlayan Segbefia'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-4

59. dakikada Gökhan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Kenan topu kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-5

75. dakikada gelişen atakta Del Valle'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Gökhan topu ağlara gönderdi. 1-6

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Hakan Karabalcık

Kardemir Karabükspor: Ferhat, Berk, Sezer Gündüz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Berk, Doğukan Toksöz, Cihan Aydın, Fatih Kızılay (Muhammed dk. 83), Oğuz Eken (Toykan dk. 63), Batuhan Kurt, Arif Bostancı (Tuğrul dk. 76)

Yedekler: Halit, Ali Kemal, Berkay

Teknik Direktör: İlhan Özer

Gazişehir Gaziantespor: Günay, Uğur, Oğuz Ceylan,Yalçın, Bjarnason, Gökhan, Mehmet Erdem, Oğulcan (Kenan dk. 46), Segbefia, Erhan (Del Valle dk. 61), Poepon (Moussa Sow dk. 65)

Yedekler: Nihat, Ahmet, Noguerira, Kerim

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Arif Bostancı (dk. 10 pen.) (Karabükspor), Erhan (dk. 8), Poepon (dk. 12), Uğur (dk. 27), Segbefia (dk. 55), Kenan (dk. 59), Gökhan (dk. 75) (Gazişehir)