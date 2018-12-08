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Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 15. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


21. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf'un vuruşunda savunmaya da çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti. 1-0


40. dakikada sağdan gelen ortada İbrahim'in kafa vuruşunda kaleci Furkan topu çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ali Dere'nin yaptığı vuruşta kaleci topu kornere gönderdi.


53. dakikada kazanılan serbest vuruşta Muhammed Demirci'nin vuruşunda savunma oyuncusunun koluna çarpan top sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.


54. dakikada penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya İstanbulsporlu futbolcu Cajic, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Mustafa Aydın, Deniz Turgut, Kamil Çetin


Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda, Can, Fatih Tultak, Abdullah (Ali Kemal dk. 88 ?), Arif (Berk dk. 65), Cihan, Emre, Ahmet (Melih dk. 90 ?), Hüseyin, Yusuf


Yedekler: Ferhat, Doğukan, Toykan, Batuhan


Teknik Direktör: Taner Öcal


İstanbulspor: Muhammed Alperen, Akaminko, Muhammed Ali Kurt, Ali Dere (Barış dk. 63), Tuncer, Cajic, Muhsin Yıldırım, Onur, Muhammed Demirci (Perovic dk. 75), İbrahim (David dk. 46), İbrahim Yılmaz


Yedekler: Umut, Wellington, Murat Duruer, Asım


Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı


Goller: Yusuf Akbulut (dk. 21) (Karabükspor), Cajic (dk. 54 pen.) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Cihan, Arda, Furkan (Karabükspor), Onur, Muhammet Ali Kurt (İstanbulspor)

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