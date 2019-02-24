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Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - TY Elazığspor: 3

Spor Toto 1.

Lig'in 23. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'a 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Batuhan'ın ceza sahasına ortasına Ahmet'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.


14. dakika şık çalımlarla rakiplerini geçerek önünü boşaltan Mustafa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlık ağlara gitti. 0-1


43. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Karabükspor savunması topu uzaklaştıramayınca Traore'nin 3 kişinin arasından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2


48. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Akakpo, topu müsait durumdaki Diarra'ya gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda da konuk ekip farkı 3'e çıkarmayı başardı. 0-3


50. dakikada sağ kanattan Ahmet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında seken topa gelişine vuran Eser, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-3



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut


Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Oğuz Eken, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin (Berk dk. 71), Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Batuhan Kurt, Arif Bostancı (Cihan dk. 79)


Yedekler: Ferhat, Berkay, Toykan, Fatih Kızılay, Melih


Teknik Direktör: Taner Öcal


Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri, Kadir Bekmezci, Samba (Muhammed dk. 86 ?), Mustafa, Yiğitcan, Akakpo, Diarra (Cengizhan dk. 77), Tufan Kelleci, Traore, Emir (Gökhan dk. 46), Rüştü


Yedekler: Ahmet Doğan, Abdulkadir, Eren, Ahmet Burak


Teknik Direktör: Erhan Altın


Goller: Emre (dk. 50) (Karabükspor), Mustafa (dk. 14), Traore (dk. 43) Diarra (dk. 48) (TY Elazığspor)


Kırmızı kartlar: Arda (dk. 90) (Karabükspor), Yiğitcan (dk. 40), Rüştü (dk. 72) (TY Elazığspor)


Sarı kartlar: Kadir, Emir, Traore, Muhammed (Elazığspor)

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