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Sprey boyalarla araca zarar verirken güvenlik kamerasına yakalandılar

Karabük’te bir sitenin bahçesindeki otomobile sprey boya ile zarar veren 3 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te bir sitenin bahçesindeki otomobile sprey boya ile zarar veren 3 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bir GSM operatörünün çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak görev yapan Hüseyin Metin (28), sabah saatlerinde yanına geldiği otomobilinin sol kapılarına sprey boya ile zarar verildiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Neye uğradığını şaşıran Çetin, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. 3 kişinin sprey boya ile aracına zarar verdiğini gören Çetin, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.


Hüseyin Metin, ''Sol taraf önden arkaya doğru boya içerisinde. İlk gördüğümde şok oldum. Bir tanesi ön tarafı boyuyor. Birini gözcü yapmışlar, ikinci kişi de arka kapıyı boyuyor. Polisle paylaştım bu görüntüleri. Bakalım ne çıkacak? En kısa sürede bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Eşim de yeni hamile. Endişe ediyoruz'' dedi.


Kayıtlarda gece yarısı sitenin bahçesine 3 kişinin girdiği ve kapşonlu kişinin etrafı gözlediği görülüyor. Bir kişi yürüyerek yanından geçerken, diğer kişi de arkasını dönerek otomobile sprey boya ile zarar veriyor. 3 kişi daha sonra gecenin karanlığında gözden kayboluyor.

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