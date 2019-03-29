SSAUMDER'den öğrencilere kırtasiye ve spor malzeme yardımı devam ediyor

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından Kayseri'de anaokul ve ilkokul öğrencilerine boyama kitabı ve tohumlu kalem dağıtıldı.

İnsan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için Karabük Merkezli kurulan Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan öğrencilere yardımlarını sürdürüyor. Dernek tarafından Kayseri'de anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine eğitici ve öğretici kitapların bulunduğu boyama kitapları ile üzerinde tohum bulunan kalemler dağıtıldı. Dernek üyeleri tüm okullarda öğrenci sayıları ve ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan planlama doğrultusunda belirlenen sayıda kırtasiye malzemesi dağıtımına devam edeceklerini belirttiler.