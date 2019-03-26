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SSAUMDER'den öğrencilere kırtasiye ve spor malzeme yardımı

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) tarafından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Büyükyıldız İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve spor malzemesi dağıtıldı.

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Büyükyıldız İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve spor malzemesi dağıtıldı.


İnsan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için Karabük Merkezli kurulan Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği(SSAUMDER) Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan öğrencilere yardımlarını sürdürüyor. Dernek tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Büyükyıldız İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine eğitici ve öğretici kitapların bulunduğu kırtasiye malzemeleri ve spor malzemesi dağıtıldı. Dernek üyeleri tüm okullarda öğrenci sayıları ve ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan planlama doğrultusunda belirlenen sayıda kırtasiye malzemesi dağıtımına devam edeceklerini belirttiler.

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