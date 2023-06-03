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Su basan okulda temizlik çalışmaları başladı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sağanak yağmur sonrasında su basan okulda temizlik çalışmaları başladı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak yağmur sonrasında su basan okulda temizlik çalışmaları başladı.



Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Eskipazar'da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yollar dere yatağına dönerken, bazı iş yerlerinde ve okullarda su baskınları meydana geldi. Sel sularının doldurduğu Eskipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde temizleme çalışmaları başladı. Su basan okulun Pazartesi günü eğitim ve öğretime açılması bekleniyor.

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