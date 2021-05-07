Su kuyusunda mahsur kalan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan iki köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Cemal Caymaz Mahallesi'nde bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 metre derinliği bulunan su kuyusunda mahsur kalan iki köpeği kısa sürede çıkartarak kurtardı. Durumları iyi olan köpekler doğaya salınıverdi.