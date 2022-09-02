İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Su oluğuna sıkışan ineği köylüler kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akçakese Köyü’nde su içmek için yaklaştığı çeşmede diğer hayvanların sıkıştırması nedeniyle su oluğuna düşerek sıkışan hayvanı vatandaşlar kurtardı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akçakese Köyü'nde su içmek için yaklaştığı çeşmede diğer hayvanların sıkıştırması nedeniyle su oluğuna düşerek sıkışan hayvanı vatandaşlar kurtardı.


İlçeye bağlı Akçakese Köyü'nde Mehmet Özdemir'e ait inek su içmek için çeşmeye yaklaştığı sırada diğer hayvanlar tarafından sıkıştırıldı. Dengesini kaybederek su oluğunun olduğu yere sırtüstü düşerek sıkıştı. Hayvanın yardımına köylüler yetişti. Uzun uğraşlar sonucunda inek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.