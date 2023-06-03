İhlas Haber Ajansı

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Su samuru balık avlarken görüntülendi

Karabük’te bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunu Araç Çayı’nda balık avlarken görüntüledi.

Karabük'te bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunu Araç Çayı'nda balık avlarken görüntüledi.


Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samuru Karabük'te görüldü. Araç Çayı'nda balık avlayan su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Suyun içerisinde kendini gizleyip ortaya çıkan su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.

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