Suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılacak

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un girişimleriyle, geleceğin teminatı gençlerden ve çocuklardan bir şekilde suça karışan, suça sürüklenen çocukların toplumda bulunması gereken yerlere yeniden kazandırılması için neler yapılabilir noktasında fikir ve değerlendirme yapmak üzere Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda; Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Müftülüğü, Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Karabük Kızılay Başkanlığı, Karabük Yeşilay Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilgili kurumların konuyla ilgili görevlileriyle, suça sürüklenen çocukların topluma yeniden kazandırılması ile ilgili yapılması gerekenler ve konu hakkında devam eden çalışmaların ileriye taşınması ve daha etkili bir şekilde uygulanması adına neler yapılabilir noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.