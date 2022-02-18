Sudan Büyükelçiliği'nden KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret

Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Polat, KBÜ'de Sudan uyruklu öğrenciler tarafından düzenlenen "Geleneksel Gün Kutlamaları" etkinliğine katılmak üzere Karabük'e gelen Sudanlı heyete üniversite hakkında bilgi verdi. Polat, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversite olduklarını söyledi. Polat, KBÜ'de eğitim alan öğrencilerin çok kültürlü bir ortamda akademik eğitim gördüklerini, Karabük Üniversitesinin uluslararası alanda almış olduğu başarıları ve bu konuda yapılan çalışmaları da heyete aktararak, “Sudan ve KBÜ arasında iş birliklerini artırmayı istiyoruz" dedi.