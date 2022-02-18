İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sudan Büyükelçiliği'nden KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret

Sudan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nura Osman Suleiman, Askeri Ataşe Adil Ismail Elfaki ve Ataşe Adam Idris, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.


Polat, KBÜ'de Sudan uyruklu öğrenciler tarafından düzenlenen "Geleneksel Gün Kutlamaları" etkinliğine katılmak üzere Karabük'e gelen Sudanlı heyete üniversite hakkında bilgi verdi. Polat, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversite olduklarını söyledi. Polat, KBÜ'de eğitim alan öğrencilerin çok kültürlü bir ortamda akademik eğitim gördüklerini, Karabük Üniversitesinin uluslararası alanda almış olduğu başarıları ve bu konuda yapılan çalışmaları da heyete aktararak, “Sudan ve KBÜ arasında iş birliklerini artırmayı istiyoruz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.