Sudan Büyükelçisi Mustafa: "Her alanda Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz"

Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi adına düzenlenen görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da hazır bulundu.

Büyükelçi Mustafa, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, “Büyükelçi olarak 2 ay önce göreve başladım. Uzun yıllardır Türkiye ile iyi ikili ilişkilerimiz var. Sizin kültürünüzden çok etkilendiğimizi söyleyebilirim. Öyle ki, kullandığımız ortak kelimeler var. Eczane, şifahane gibi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016 yılında Sudan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Her alanda Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Tabi ki öncelikli alanlardan biri de yüksek öğretim. Karabük Üniversitesinde eğitim alan Sudanlı öğrenciler var. Daha fazla öğrenci üniversitenizde eğitim alsın istiyoruz. Karabük Üniversitesi ile Sudan'da bulunan bir üniversitemizi 'Kardeş Üniversite' olarak ilan edebiliriz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada 2018 yılında Sudan'ı ziyaret ettiğini ifade etti.

Ziyaretleri sırasında Sudan'da bulunan bazı üniversitelerle görüşmeler yaptıklarını ve anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Polat, "Sadece öğrenci değişimi konusunda değil birçok konuda iş birliği yapabiliriz. Ortak kongreler, araştırma projeleri gibi bilimsel etkinliklerde paydaş olabiliriz. Afrika'dan çok sayıda öğrenci Karabük Üniversitesinde eğitim alıyor. Sudanlı öğrenci sayısını da artırmak isteriz. Ancak, bu değişim karşılıklı olmalı. Özellikle, İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerimiz Sudan'da Arapça eğitimi alabilirler. Şunu da belirtmek isterim, Karabük Üniversitesi Times Higher Education (THE) 2021 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk binde yer alıyor. Türkiye'de bu sıralamaya giren 6. üniversite. Sudan'da yapılan yüksek öğretim sınavında ilk bine giren öğrencilerin Karabük Üniversitesine yerleşmeleri için kolaylıklar sağlayabiliriz. Sudan bizim kardeş dost ülkemiz. İki ülke ilişkilerinin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sudan'dan gelecek rektörleri de misafir etmek isteriz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Demir Çelik Enstitüsü, Kütüphane ve Nostaljik Açık Hava Araç Müzesi gezildi.