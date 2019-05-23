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Sunay Akın ve İlhan Şeşen Karabük'te sevenleri ile bir araya geldi

Karabük’e gelen Sunay Akın ve İlhan Şeşen "Aşk Şarkıları ve Öyküler" programında sevenleriyle bir araya geldi.

Karabük'e gelen Sunay Akın ve İlhan Şeşen "Aşk Şarkıları ve Öyküler" programında sevenleriyle bir araya geldi.


Edebiyat ve müziğin bir arada sunulduğu “Aşk Şarkıları ve Öyküler” adlı program kapsamında iki usta sanatçı Karabük'te sevenleri ile buluştu.TED Karabük Koleji Mehmet Bülent Mağdenli Spor Salon'unda gerçekleştirilen programda Şair, yazar, tiyatrocu ve araştırmacı Sunay Akın programda kendine özgü anlatımıyla herkesin bildiği ünlü kişilerin bilinmeyen yönlerini anlattı. Akın, İlhan Şeşen'in seslendirdiği şarkılar arasında, Melih Cevdet Anday, Manisa Tarzanı olarak bilinen Ahmet Bedevi ve Tuncel Kurtiz gibi ünlülerin bilinmeyen yönlerini anlattı.


Birbirinden güzel aşk parçalarını seslendiren İlhan Şeşen'e izleyiciler de eşlik etti. Şeşen ve Akın'ın performansı Karabüklü sanatseverler tarafından büyük beğeni aldı.

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