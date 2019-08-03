Sürücü seyahat karnesini doldurarak en çok beğeni alan 3 öğrenciye bisiklet hediye edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işareti ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturması ve çocuklarda ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" projesi kapsamında “Sürücü Seyahat Karnesini" doldurarak sosyal medya üzerinden katılan ve en çok beğeni alarak ilk 100 kişi arasına giren Azra Nur Türten, Nehir Nergis Kanat ve Berrak Özüm Oktar isimli öğrencilere bisikletleri teslim edildi.

Öğrencilere Katılım Belgelerini ve bisikletlerini veren Vali Fuat Gürel, “Ramazan Bayramı tatili süresince Jandarma ve Polis uygulama noktalarında çocuklarımıza trafik karnesi ve kırmızı düdük dağıttık, karnelerin nasıl doldurulacağı konusunda bilgiler verdik. Sevdiklerimize kavuşmak ve bayram yapmak adına yola çıkıyoruz, Allah'a çok şükür Ramazan Bayramı süresince ilimizde ölümlü kaza meydana gelmedi. Şimdi önümüzdeki Kurban Bayramında da tüm tedbirlerimizi aldık, inşallah bayram süresince de ölümlü kaza meydana gelmez. Bazen yolların fiziki şartlarından bazen de sürücülerin dikkatsizliği ve aceleciliğinden dolayı bir kısım kazalar yaşanıyor. Malın telafisi var ama canın telafisi olmuyor, geç olsun ama güç olmasın. Yollarımızın fiziki şartlarını düzeltirken sürücülerinde kurallara uymaları gerekiyor. İçişleri Bakanlığımız tarafından "Kırmızı Düdük", "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın" gibi birçok proje hayata geçirildi. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tarafından bu projelerin uygulanması için çok büyük gayret sarf ediliyor. Özellikle ölümlü kazaları önlemek için büyük gayretler sarf ediyoruz, bu gayretlerimiz neticesinde de yüzde 33'lük bir azalma meydana geldi. Bu oranı daha da azaltacağız, bunun için bütün arkadaşlarımız gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Bu üç güzel kızımızı özellikle tebrik ediyorum, onlar hassasiyet göstererek etkinliğin içerisinde yer aldılar ve ödül almaya hak kazandılar. Çocuklarımız aileleri ile yaptıkları seyahatler sırasında aracı kullanan ebeveynlerine notlar verdiler ve doldurdukları karnelerin fotoğraflarını 'twitter' üzerinden paylaşarak yarışmaya katıldılar. İlk 100 içine girerek bisiklet ödülü almaya hak kazanan yavrularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa Vali Fuat Gürel'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, askeri personel, emniyet personeli, bisiklet almaya hak kazanan çocuklar ve aileleri katıldı.