Sürücülerin ve vatandaşların buzlu yollarla imtihanı kameralara yansıdı

Karabük'te kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda kaza yapan araçlarla son anda kazadan kurtulanlar kameraya yansıdı. Sürücülerin ve vatandaşların buzlu yollarla imtihanı anbean kaydedildi.

Kentte dün sabah saatlerindeki kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Kayarak sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlar kaza yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan yolcu minibüsü bir bölümü yolun ortasına kalan diğer yolcu minibüsü ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Aynı yerde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise araçların kaymasıyla bir vatandaşın yürürken dengesini kaybedip düştüğü ve ilerleyemeyeceğini anlayınca da kayarak geri döndüğü görüldü.

Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Enver Kaya Bulvarı'nda geri geri kayan cip, otomobile sonra da işçi taşıyan servis minibüsüne çarparak durabildi.