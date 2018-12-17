SYDV mütevelli heyeti seçimi gerçekleştirildi

Fatih Ürkmezer Başkanlığında gerçekleştirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında gerçekleştirilen, 3294 sayılı kanunun 7. Maddesi gereğince 2019 yılı faaliyet döneminde görev alacak mütevelli heyetinin sivil toplum kuruluşu ve muhtar üyelerinin seçimi Safranbolu Halk Kütüphanesi Toplantı Salonunda yapıldı.

Divan Kurulunun oluşturulması, saygı duruşu ve istiklal Marşımızın okunmasının ardından Safranbolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Fadime Uysal gündem ile ilgili bilgi verdi.

Yapılan seçim sonrası Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi olarak Türk Hava Kurumundan Aykut Danacı ile Musalla Mahallesi Muhtarı İlhami Özdemir ve Çerçen Muhtarı Ömer Güler oy birliği ile mütevelli heyetine seçildi.

Safranbolu'da SYDV alanında önemli çalışmalar yapıldığını, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bir yıldır bizlerle beraber görev yapan, hizmet veren arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Halkımıza ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla ulaşarak hizmet sunuyoruz. Mahalle muhtarları olarak sizler vatandaşımızın ve devletimizin temsilcisisiniz. Bu nedenle vakıf çalışmaları dışındaki konularda da mahallelerimizde karşılaştığınız sorunları hep birlikte iletişim ve istişare içerisinde çözme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Yeni seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.