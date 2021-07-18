Tabelaya sıkışan yavru güvercini itfaiye kurtardı

Karabük'te bir iş yerinin tabelasına sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi Bayramoğlu İşhanı'nda bulunan bir iş yerinde pencere kenarına konup uçmaya çalışan yavru güvercin, sürücü kursunun tabelasına sıkıştı. İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yavru güvercin mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Korktuğu için su verilen güvercin, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.