yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yönetmenliğini Erol Gündüz'ün yaptığı Tiyatro Kumsal oyuncularının sahne aldığı "Tabuttaki Asker" tiyatro gösterisi sahnelendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterisine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Duran, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı J Kd Albay Garip Gümüş ve eşi Devrim Gümüş, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı J Albay Hasan Başkök, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri personeller ve aileleri katıldı.

Duygusal anların yaşandığı tiyatro gösterisi sonunda sahneye çıkarak yönetmen ve oyuncu Erol Gündüz ile Tiyatro Kumsal oyuncularını tebrik ederek çiçek takdim eden Vali Fuat Gürel, yıldönümü kutlayarak gösterinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tiyatro gösterisi Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile protokol üyelerinin oyunculara plaket takdim etmeleri ile sona erdi.