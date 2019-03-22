İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan otomobil ağaçlık alana uçtu: 2 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ağaçlık alana uçtu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ağaçlık alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Safranbolu istikametine seyir halinde olan Fatma Gözde Sırt (42) idaresindeki 34 EVA 38 plaka otomobil Toprakcuma mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü ile Ufuk Akıskalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.