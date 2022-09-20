İhlas Haber Ajansı

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Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu - Karabük karayolunda meydana geldi.


S.T. sevk ve idaresindeki 34 RZ 7123 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan S.T. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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