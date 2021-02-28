Takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük-Yenice karayolunda meydana geldi. Ömer Faruk Tokan idaresindeki 74 BA 146 plakalı Tofaş marka otomobil, Yenice istikametine seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada ölümden dönen sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.