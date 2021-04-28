Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor

Kabine toplantısında korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala Karabük'te kuaför, berber ve güzellik salonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülke genelinde 17 günlük tam kapanma uygulanacağını duyurmasının ardından Karabük'te insan hareketliliği arttı. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanacak olan kapanma nedeniyle vatandaşlar saç ve tıraş bakımları için kuaför, güzellik salonu ve berberlerin yolunu tuttu. Yaşanılan yoğunluktan dolayı çok sayıda müşteriyi geriye çevirmek zorunda kalan berberler randevulu sisteme geçerek tedbirlerini aldı. Alınan karar nedeniyle son 3 gündür yoğunluk yaşadıklarını belirten berber Furkan Aldemir, 17 günlük kapanma nedeniyle kendilerine destek verilmesi gerektiğini aktaran Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'e teşekkür etti. İnternet üzerinden randevulu sistemle çalıştıklarını ifade eden Aldemir, sıkışıklık yaşadıklarını, yoğunluğu ellerinden geldiğince azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Kapanma nedeniyle her yerde olduğu gibi berberlerde de yoğunluk meydana geldiğini kaydeden Umut Albaş ise “Gereken kurallar neyse hem kendi sağlımız hem de müşteri sağlığımız için bütün kurallara uygun bir şekilde çalışıyoruz” dedi. Albaş, 17 Mayıs 2021 tarihi saat 05.00 ile sona erecek olan kararın olumlu sonuç vermesini beklediklerini dile getirdi.