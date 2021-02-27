Tanzanya uyruklu öğrenciler Karabük Üniversitesi'nde

Dr. Refik Polat geçtiğimiz günlerde akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında Zanzibar'ı ziyaret etmiş, Karabük Üniversitesi'ne kabul edilen öğrencilerle bir araya gelmişti. Vize işlemleri tamamlanan Tanzanya uyruklu öğrenciler Karabük Üniversitesi'ne gelerek kayıt işlemlerini tamamladı.

Rektör Polat ve eşleri Fadimana Polat; Zanzibar'da bulunan ihtiyaç sahipleri için çalışmalar yürüten Kevser Kocadağ, eşi Tanzanya uyruklu Abdulrahman Kesı ve bebekleri Ayşe ile birlikte Karabük Üniversitesi'ne kabul edilen öğrenciler ve Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi Kadın Kolları Başkanı Zuhal Kahramanı kabul etti.

Kevser Kocadağ Karabük İlini çok beğendiklerini ifade ederek, “Buraya gelmeden önce Karabük'ün küçük bir yer olduğu bize söylendi. Ancak, buraya gelince Karabük'ün cennet gibi bir yer olduğunu gördük. Çok memnun kaldık. Özellikle kız öğrencilerimizi gönül rahatlığı ile burada bırakacağız. Karabük Üniversitesi görüyoruz ki büyük bir aile. Gençlerimiz bu ailenin içinde güvende olacaklar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Salha Salim Saleh, Karabük Üniversitesi'ni çok beğendiğini ifade ederek meşhur Türk çayını merak ettiğini ve mümkünse içmek istediğini belirtti. KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Maryam Haji Mwinyi “Karabük Üniversitesi'nin kendilerine sunduğu bu imkândan dolayı müteşekkir olduklarını belirterek, “Sunduğunuz bu imkanlarla kendimizi geliştirecek ve yetiştireceğiz. Ve sonrasında ülkemize dönüp kardeşlerimize yardım edeceğiz.” dedi. Tanzanya uyruklu Abdulrahman Kesı ise, “Bizim tek bildiğimiz kendimiziz. Eğer bir hatamız olursa bizi bırakmayın, bizden sıkılmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim için yaptıklarınızı geri ödeyemeyiz ama Allah sizden memnun olacaktır.” diyerek duygularını dile getirdi.

Rektör Polat, Afrika ülkelerinin hepsini çok beğendiğini belirterek, “Özellikle Çad'da çok memnun kalmıştık. Çadlıları kardeşimiz gibi görüyoruz. Şimdi Zanzibarlılar da bizim kardeşimiz. Aynı şekilde ülkenizi ziyaretimizden çok memnun kaldık. Yeni kaydolan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Artık onlar bize emanet” şeklinde konuştu.

Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış da ziyarette hazır bulundu.