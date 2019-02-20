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Tarih çarşı'da bez çanta dağıtımına yoğun ilgi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başlatılan ‘5 Plastik Şişe Getir, Bez Çantanı Götür’ kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlatılan ‘5 Plastik Şişe Getir, Bez Çantanı Götür' kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in talimatı ile başlatılan ‘5 Plastik Şişe Getir, Bez Çantanı Götür' kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Kampanya kapsamında Safranbolu Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'nda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıttı.


Bez çanta dağıtımının ardından konuşan Ürkmezer, Safranbolu'nun ilklerin şehri olduğunu belirterek, “Bu da Türkiye'de bir ilk oldu. Şimdi birçok yerde belediye, yönetim bu uygulamayı yapıyor. Bu kampanyanın başlama sebeplerinden birisi ocak ayı itibariyle marketlerdeki naylon poşetlerle mücadele anlamında onların ücretli hale getirilmesi. Safranbolu'nun ismine yakışır şekilde bilinç oluşturma amaçlı proje başlattık. Bütün kurumları hizmetlisinden müdürüne kadar herkesi bilgilendireceğiz. Safranbolu'daki herkesin bu konuda işin içinde olmasını ve katılmasını istiyoruz. Safranbolu'da hem bez çanta hem sıfır atıkla ilgili alt ve üst yapı çalışmalarını aksatmadan hepsini yapıyoruz. Bugünle beraber 50 bin plastik şişeye ulaştık. Çok önemli. Biz burada biriktirdik, topladık geri dönüşüme kazandırdık. İnşallah Sıfır Atık Projesinin tam olarak uygulanmasıyla daha da ileriye adım atacağız. Amacımız çocuklarımızın da bu hususta bilgilenmesini sağlamak" dedi.

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