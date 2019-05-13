Tarihi çarşı asmazlar caddesinde çalışmalar sürüyor

Ekipler Unesco Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun çeşitli bölgelerinde vatandaşların talepleri ve belediye çalışma programı doğrultusunda asfalt, yama, kaldırım, parke döşeme gibi çalışmalarını sürdürürken tarihi çarşı olan Asmazlar Caddesindeki çalışmayı da hızlandırdı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bilindiği üzere Asmazlar Caddesi Tarihi Çarşımızın girişi konumunda. Bu nedenle vatandaşlarımızın yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin de zorluk yaşamadan buraya giriş çıkışlarını rahatça yapabilmeleri için çalışmalarımızı hızlandırdık. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlayıp ekiplerimizi ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edeceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi amacımız Safranbolulu vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti verebilmek” dedi.