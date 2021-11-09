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Tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da sonbahar güzelliği

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sonbaharın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sonbaharın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.


Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerle "açık hava müzesini" andıran tarihi Safranbolu ilçesi sonbaharın gelmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü. Tarihi evleriyle ünlü ilçe, insanları zamanda yolculuğa çıkartırken sarı ve kırmızı tonlara bırakan yeşil örtü kendisine hayran bırakıyor. Renk cümbüşünün kent dokusuyla birleştiği o güzellikler drone ile havadan görüntülendi.

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