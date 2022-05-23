Tarihi ilçe Safranbolu, serada yetiştirilen çiçeklerle renklendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi refüj ve ana arterlere dikilen horoz ibiği, kadife ve begonya çiçekleriyle renklendi.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ürettiği yazlık çiçekleri ilçenin belirli noktalarına dikmeye başladı. Mevsimlik çiçek olan çok sayıda horoz ibiği, kadife ve begonya çiçekleri tarihi ilçeyi renklendirdi.

Çiçek dikimlerinin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolumuzda yaz mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Biz de ürettiğimiz yazlık çiçekleri dikmeye başlayarak, bunu görselliğe yansıttık” dedi.

Bir yılda serada 130 bin çiçek ürettiklerini aktaran Köse, “Bu şekilde hem tasarruf ettik hem de satış yaparak bütçemize katkı sağladık. Safranbolu'muza diktiğimiz çiçekler de kendi üretimimiz” ifadelerini kullandı.