Tarihi ilçede çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu'da çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra Sadri Artuç Caddesi, Barış Mahallesi ve Hüseyin Çelebi Mahallesi ile Babasultan Mahallesinde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Müdürlüğün haftalık programı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda asfalt, parke, kaldırım döşeme ve yenileme, taş duvar, bordür, parklarda bakım onarım, orta refüj gibi çalışmalara devam edildiğini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "İhtiyaç duyulan tüm mahalle, cadde ve sokakta ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek" dedi.

“Safranbolu için çalışıyoruz”

Ekiplerin soğuk hava koşullarına karşın mesai mefhumu gözetmeden görev başında olduklarını ifade eden Başkan Köse, “Belediye olarak Safranbolu ve Safranbolulu vatandaşlarımızın çok daha güzel koşullarda yaşamaları için çalışıyoruz. Çalışmalarımızda yalnızca haftalık programımıza göre değil, Halk Masamıza ve müdürlüklerimize halkımızdan gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.